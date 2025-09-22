Leila Solh Hamadé soutient le centre Harmoun à Rachaya

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, l’ancienne ministre Leila Solh Hamadé, a inauguré un projet d’énergie solaire au centre Harmoun de rééducation et de soins, dans la région de Rachaya. Ce centre est consacré à la prise en charge et à la rééducation des enfants à besoins spécifiques et comprend également un orphelinat. Mme Solh a été accueillie par la présidente du centre Paula Mansour, en présence du député Waël Abou Faour, du général Tony Mansour, de l’ancien ministre Mohammad Rahal, ainsi que de plusieurs dignitaires religieux, présidents de municipalités et moukhtars de la région. À cette occasion, M. Abou Faour a déclaré : « Nous ne nous lassons pas, au nom de cette région, de remercier Leila Solh Hamadé pour l’amour qu’elle porte à Rachaya, un amour qu’elle exprime à chaque occasion. Ses bienfaits pour cette région sont immenses. Depuis la citadelle de l’indépendance, qui est en grande partie marquée par votre empreinte et rattachée à l’héritage de votre père, feu le Premier ministre Riad el-Solh, jusqu’aux nombreux projets dans la région, dont celui que nous célébrons aujourd’hui ». De son côté, Paula Mansour a également remercié l’ancienne ministre. « Cette réalisation est un message d’espoir : ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus lumineux », a-t-elle insisté. Prenant la parole, Leila Solh a estimé que « le développement mondial a mené à l’émergence des concepts de développement humain et des droits civils de l’homme, c’est-à-dire la sacralité de la liberté pour chaque être humain, notamment pour les personnes à besoins spécifiques ». Et l’ancienne ministre d’ajouter : « Oui, ils sont handicapés, mais ils sont égaux aux autres. Ils ont droit à un environnement adapté, au libre choix, à l’intégration. La société civile ne peut pas juger à l’avance de leurs capacités dans le domaine de l’emploi, de l’éducation ou même du témoignage en justice, ni exploiter leur condition pour décider de leur sort. »

