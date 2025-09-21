Menu
Dernières Infos - Conflit

Les reconnaissances d'un Etat palestinien sont « une victoire » pour les Palestiniens, selon un responsable du Hamas


AFP / le 21 septembre 2025 à 18h58

Des ennfants palestiniens observent de la fumée qui s'étend au-dessus du centre de la bande de Gaza, lors de raids israéliens, le 21 septembre 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Les reconnaissances par des pays occidentaux d'un Etat palestinien représentent « une victoire » pour les droits des Palestiniens, a salué dimanche Mahmoud Mardawi, un haut responsable du Hamas.

« Ces reconnaissances représentent une victoire pour les droits du peuple palestinien et la légitimité de notre cause, et envoient un message clair: peu importe jusqu'où va l'occupation (Israël, NDLR) dans ses crimes, elle ne pourra jamais effacer nos droits nationaux », a déclaré M. Mardawi à l'AFP.

