Les reconnaissances d'un Etat palestinien sont « une victoire » pour les Palestiniens, selon un responsable du Hamas

Les reconnaissances par des pays occidentaux d'un Etat palestinien représentent « une victoire » pour les droits des Palestiniens, a salué dimanche Mahmoud Mardawi, un haut responsable du Hamas.

« Ces reconnaissances représentent une victoire pour les droits du peuple palestinien et la légitimité de notre cause, et envoient un message clair: peu importe jusqu'où va l'occupation (Israël, NDLR) dans ses crimes, elle ne pourra jamais effacer nos droits nationaux », a déclaré M. Mardawi à l'AFP.