Israël rejette la reconnaissance « unilatérale » d'un Etat palestinien par des pays occidentaux

Le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé dimanche dans un communiqué rejeter la déclaration « unilatérale » de reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays occidentaux. « Israël rejette catégoriquement la déclaration unilatérale de reconnaissance d'un Etat palestinien faite par le Royaume-Uni et d'autres pays », déclare le ministère.

« Cette déclaration ne favorise pas la paix, mais au contraire, elle déstabilise davantage la région et compromet les chances de parvenir à une solution pacifique dans l'avenir », poursuit le communiqué, qui dénonce « une récompense au plus grand massacre de juifs depuis la Shoah ».

« Cette décision va à l'encontre de toute logique de négociation et de recherche d'un compromis entre deux parties, et elle éloignera davantage la paix souhaitée », dit encore le texte.

« Si les pays qui ont signé cette déclaration veulent vraiment stabiliser la région, ils doivent concentrer leurs efforts pour exercer de la pression sur le Hamas, qu'il libère les otages immédiatement et déposes les armes », ajoute le ministère.



