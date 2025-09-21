Un ministre propose d'annexer la Cisjordanie en réponse aux reconnaissances d'un Etat palestinien 

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a affirmé dimanche que son pays devait annexer la Cisjordanie en réaction à la reconnaissance d'un Etat palestinien par l'Australie, le Canada et la Grande-Bretagne.

« La reconnaissance d'un État palestinien par des pays comme le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie (...) impose une réponse immédiate: l'annexion immédiate de la Judée-Samarie (nom employé par Israël pour désigner la Cisjordanie occupée, NDLR) », a-t-il affirmé dans un communiqué.