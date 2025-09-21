L’armée saisit une grande quantité d’armes à Majdel Anjar

Le commandement de l’armée libanaise a annoncé dimanche avoir saisi une grande quantité d’armes aux mains d’un gang de trafiquants à Majdel Anjar, dans la Békaa.

« En date du 21 septembre 2025, après avoir obtenu des informations sur un gang de trafiquants d’armes, une unité de l’armée, secondée par une patrouille des Services de renseignements, a effectué une perquisition dans la région de Majdel Anjar, dans le caza de Zahlé », rapporte un communiqué. La perquisition a été effectuée dans les domiciles de A.A, N.G., M. Y et R. Kh., qui ont tous été arrêtés.

« L’armée a saisi une grande quantité d’armes légères et moyennes, ainsi que des munitions de guerre et des équipements militaires », précise le texte.

Les armes saisies et les suspects ont été livrés à la justice compétente.