Navire français en détresse : onze marins secourus par les garde-côtes espagnols

Les garde-côtes espagnols ont annoncé dimanche avoir secouru les 11 membres d'équipage d'un navire de pêche français après que celui-ci a commencé à prendre l'eau au large de la côte nord-ouest de l'Espagne.

Le Ray Primero a envoyé un appel de détresse tôt dimanche, à environ 10 miles de la Galice, signalant une inondation incontrôlable et annonçant que l'équipage abandonnait le navire dans un radeau de sauvetage, ont affirmé les garde-côtes sur X.

Un hélicoptère des garde-côtes a récupéré et transporté l'équipage vers un aéroport près de La Corogne pour des examens médicaux.

Le navire désormais sans équipage, immatriculé à Lorient dans le nord-ouest de la France, reste à la dérive sous la surveillance des autorités qui tentent de le stabiliser en vue d'un remorquage vers le port.

Les eaux de l'Atlantique au large de la Galice, une région de pêche importante en Espagne, sont connues pour leur mer agitée et leurs tempêtes soudaines, qui peuvent rendre la navigation dangereuse.