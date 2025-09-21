Netanyahu dit que la paix avec la Syrie et le Liban est possible

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que la récente guerre entre Israël et le Hezbollah avait créé la possibilité de la paix avec le Liban et la Syrie.

« Nos victoires au Liban face au Hezbollah ont ouvert une fenêtre d'opportunités inimaginable avant nos dernières opérations, il y a une possibilité de paix avec nos voisins au nord », a dit M. Netanyahu avant une réunion du gouvernement.

« Nous menons des contacts avec les Syriens, il y a des avancées mais ça n'est pas pour tout de suite », a-t-il ajouté.