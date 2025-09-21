Le président syrien se rend aux Etats-Unis pour l'Assemblée générale

Le président syrien Ahmad al-Chareh est parti dimanche pour les Etats-Unis, où il doit prononcer un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a annoncé la télévision officielle.

L'ancien chef jihadiste, arrivé au pouvoir après la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, est parti « pour les Etats-Unis afin de participer à la 80ème session de l'Assemblée générale des Nations unies », a rapporté la télévision en citant un communiqué de la présidence syrienne.