Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - ONU

Le président syrien se rend aux Etats-Unis pour l'Assemblée générale


AFP / le 21 septembre 2025 à 12h29

Le président syrien Ahmad el-Chareh. Photo d'archives AFP

Le président syrien Ahmad al-Chareh est parti dimanche pour les Etats-Unis, où il doit prononcer un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a annoncé la télévision officielle.

L'ancien chef jihadiste, arrivé au pouvoir après la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, est parti « pour les Etats-Unis afin de participer à la 80ème session de l'Assemblée générale des Nations unies », a rapporté la télévision en citant un communiqué de la présidence syrienne.

Le président syrien Ahmad al-Chareh est parti dimanche pour les Etats-Unis, où il doit prononcer un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a annoncé la télévision officielle.

L'ancien chef jihadiste, arrivé au pouvoir après la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, est parti « pour les Etats-Unis afin de participer à la 80ème session de l'Assemblée générale des Nations unies », a rapporté la télévision en citant un communiqué de la présidence syrienne.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés