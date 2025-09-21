Israël dit avoir tué un sniper du Hamas à Gaza, son frère dénonce « un mensonge »

L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir tué un sniper du mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza, son frère, directeur du principal hôpital du territoire palestinien, dénonçant un « mensonge ».

Mohammed Abou Salmiya, directeur de l'hôpital al-Chifa, l'un des rares encore opérationnels dans le territoire palestinien, avait indiqué samedi à l’AFP que son frère et sa belle-sœur avaient été tués dans une frappe israélienne à Gaza-ville.

L’armée israélienne qui n’avait pas réagi dans l’immédiat, a indiqué dimanche avoir tué Majed Abou Salmiya, qu'elle a présenté comme un sniper du Hamas.

L’armée « a frappé et éliminé Majed Abou Salmiya, un terroriste de la branche militaire du Hamas », a-t-elle indiqué dans un communiqué, ajoutant qu'il « opérait comme sniper pour le Hamas et se préparait à mener une attaque terroriste imminente contre des troupes de Tsahal dans la région de Gaza-ville ».

Mohammed Abou Salmiya a rejeté ces accusations, affirmant que son frère souffrait de graves maladies et était malvoyant.

« Ce que prétend l’occupation à propos de mon frère est un mensonge, une calomnie et une justification inacceptable pour cibler des civils par des frappes directes de missiles », a-t-il dit à l’AFP.

« Ils prétendent qu'il était sniper ? C’est une pure invention », a-t-il assuré, soulignant que son frère et sa famille avaient été déplacés à plusieurs reprises à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023.

Mohammed Abou Salmiya se trouvait aux urgences de l'hôpital Al-Chifa samedi matin lorsque les corps de son frère et de sa belle-sœur y ont été apportés. « J’ai été choqué et anéanti en voyant les corps de mon frère et de son épouse », a-t-il confié à l’AFP.

L’armée israélienne a lancé mardi une offensive aérienne et terrestre d’envergure sur la ville de Gaza, dont le but affiché est d'anéantir le Hamas.

Dimanche, au moins six personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes depuis l’aube, selon la Défense civile de Gaza qui avait fait état samedi de près de 90 morts à travers le territoire, pour la plupart à Gaza-Ville.