Bassil à Kartaba : « Nous avons cherché à faire avancer le dossier de l’explosion au port »

Le député Gebran Bassil, président du Courant patriotique libre (CPL, aouniste) a entamé dimanche une tournée dans le village de Kartaba, dans le caza de Jbeil, où il a déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial dédié aux victimes de l'explosion au port de Beyrouth. Il a été accueilli par le vice-président du conseil municipal de la localité, Élie Beyrouthi.

Plusieurs pompiers d’une même famille, originaires de ce village, ont été tués lors de la terrible double explosion le 4 août 2020, due à une déflagration dans un hangar contenant des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium. Cette explosion a fait au moins 230 morts et plus de 7 000 blessés. Depuis, l’enquête piétine toujours et l’acte d’accusation n’a pas encore été publié par le juge Tarek Bitar, en charge de l'affaire, en raison des multiples obstacles posés par des personnages influents qui refusent d’être interrogés.

« Nous avons cherché à faire avancer ce dossier, notamment parce que nous voulons connaître la vérité, car des innocents ont payé le prix fort et veulent nous tenir pour responsables de l'explosion », a déclaré Gebran Bassil au domicile de la victime, Joseph Roukoz. Au moment des faits, Michel Aoun, fondateur du CPL et beau-père de Bassil, était président de la République, et le député était lui-même ministre.

Il a ajouté : « Nous voulons que les familles des victimes connaissent la vérité afin qu'elles puissent trouver la paix et que le voile soit levé sur cette affaire. »

M. Bassil s’est également rendu au bureau du CPL dans ce grand village situé sur les hauteurs de Jbeil.