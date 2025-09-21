Jordanie : réouverture partielle du poste-frontière avec la Cisjordanie

La Jordanie a annoncé dimanche la réouverture du poste-frontière avec la Cisjordanie occupée pour les seuls voyageurs, trois jours après sa fermeture à la suite d'une attaque qui a coûté la vie à deux soldats israéliens et entraîné la suspension du passage de l'aide vers Gaza.

Le poste-frontière « a rouvert dimanche pour les voyageurs uniquement, tandis que le passage des camions de marchandises reste suspendu jusqu'à nouvel ordre », selon un communiqué officiel.

La chaîne publique Al-Mamlaka a fait état d'un trafic dense dès les premières heures de la journée, dans les deux sens.

Ce point de passage, situé dans la vallée du Jourdain, est le seul permettant aux Palestiniens de Cisjordanie de quitter le territoire sans avoir à passer par Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967.

Jeudi, un chauffeur de camion jordanien transportant de l'aide humanitaire vers Gaza avait ouvert le feu au point de passage, tuant un soldat israélien et un officier de réserve de l'administration civile, avant d'être « neutralisé », selon Israël.

L'armée israélienne avait alors demandé à Amman de suspendre le passage de l'aide à destination de Gaza.

Le royaume avait annoncé une enquête et identifié le suspect comme Abdel Moutaleb al-Qaissi, 57 ans, « un civil qui travaille depuis trois mois comme chauffeur pour livrer de l'aide à Gaza », dévastée par la guerre et en proie à la famine, selon l'ONU.

Amman avait condamné l'attaque, la qualifiant de « menace pour les intérêts du royaume et pour sa capacité à acheminer une aide humanitaire vers la bande de Gaza ».