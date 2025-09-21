Arrivée au Liban, Morgan Ortagus s’est rendue au Liban-Sud pour se réunir avec le comité de surveillance du cessez-le-feu | Direct

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, imposera de nouvelles sanctions contre le Hamas, parallèlement à la reconnaissance attendue par le Royaume-Uni d’un État palestinien dimanche, selon le Telegraph.
L’armée israélienne estime avoir détruit jusqu’à 20 immeubles de grande hauteur à Gaza-Ville au cours des deux dernières semaines. Elle considère également, selon les médias israéliens, que plus de 500 000 personnes ont quitté la ville depuis le début du mois de septembre.
Le groupe militant Hamas, qui contrôle Gaza, conteste ce chiffre, affirmant qu’un peu moins de 300 000 personnes ont quitté la ville et qu’environ 900 000 y restent, y compris des otages israéliens.
Sur le site de messagerie Telegram, la branche militaire du Hamas a publié plus tôt une image de type montage des otages israéliens, avertissant que leur vie était en danger en raison de l’opération militaire israélienne à Gaza-Ville.
Le Hamas estime également que depuis le 11 août, l’armée israélienne a détruit ou endommagé plus de 1 800 bâtiments résidentiels à Gaza-Ville et détruit plus de 13 000 tentes abritant des familles déplacées.
A Gaza, l’armée israélienne a poursuivi samedi son assaut contre la ville de Gaza et l’ensemble de la bande de Gaza, détruisant des tunnels souterrains et des structures piégées lors d’attaques qui ont fait au moins 60 morts palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza, citées par Reuters.
Cet assaut intervient alors que dix pays, dont l’Australie, la Belgique, la Grande-Bretagne et le Canada, doivent reconnaître officiellement un État palestinien indépendant lundi, à la veille du rassemblement annuel des dirigeants à l’Assemblée générale de l’ONU.
La campagne israélienne de démolition intensifiée visant les immeubles de grande hauteur à Gaza-Ville a débuté cette semaine parallèlement à une offensive terrestre.
Les forces israéliennes, qui contrôlent la banlieue est de Gaza-Ville, ont pilonné les quartiers de Sheikh Radwan et de Tel Al-Hawa, à partir desquels elles seraient positionnées pour progresser vers le centre et l’ouest de la ville.
La majeure partie de la population de Gaza-Ville se réfugie dans ces zones.
En Syrie, sept civils ont été tués samedi dans un bombardement mené par des forces gouvernementales dans le nord du pays, dans une zone où des affrontements ont éclaté avec les Forces démocratiques syriennes (FDS), bras armé des Kurdes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
L’information principale de ce matin :
La sous-émissaire américaine pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, est arrivée comme prévu à Beyrouth pendant le week-end et a commencé sa tournée. Elle s’est rendue à Ras el-Naqoura, dans le caza de Tyr, pour assister à une réunion du comité de surveillance du cessez-le-feu, selon plusieurs médias locaux. Elle ne prévoit aucun rendez-vous politique pendant son passage et ne s’entretiendra a priori qu’avec des responsables sécuritaires.
Selon notre correspondant Mountasser, aucun nouvel incident majeur n’a eu lieu au Liban-Sud depuis la frappe qui a tué un membre du Hezbollah samedi dans le caza de Marjeyoun. En revanche, des drones israéliens survolent intensivement plusieurs régions du Liban-Sud.
Selon l’armée libanaise, Israël a violé plus de 4 500 fois le cessez-le-feu conclu en novembre 2024 entre Tel-Aviv et le Hezbollah, au terme de treize mois de guerre qui ont suivi le déclenchement de celle de Gaza.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l’actualité au Moyen-Orient.
Nous suivrons ici les développements au Liban, à Gaza, en Syrie, ainsi que dans les autres pays de la région touchés par les conflits qui font rage depuis le 7 octobre 2023.
