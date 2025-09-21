Arrivée au Liban, Morgan Ortagus s’est rendue au Liban-Sud pour se réunir avec le comité de surveillance du cessez-le-feu | Direct

Un membre du Hezbollah tué dans une frappe de drone israélien sur une voiture au sud du Litani samedi.

Sept civils tués dans un bombardement de l'armée dans le nord de la Syrie.

Le président Joseph Aoun est arrivé à New York samedi soir pour participer à a 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, qui s’ouvre lundi.

Depuis le déclenchement de la guerre en octobre 2023, l’offensive israélienne a causé la mort d’au moins 65 208 personnes à Gaza.