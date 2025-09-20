Athlétisme: après le 10.000 m, Chebet sacrée championne du monde du 5.000 m

Déjà titrée sur 10.000 m à Tokyo, la Kényane Béatrice Chebet a été sacrée samedi soir championne du monde du 5.000 m, coupant la ligne en 14 min 54 sec 36, le premier doublé 5.000-10.000 depuis 2011.

Championne olympique et recordwoman du 5.000 m (en 13:58.06), Chebet a devancé sa compatriote Faith Kipyegon, championne du monde en titre (14:05.07), et l'Italienne Nadia Battocletti, vice-championne du monde et vice-championne olympique du 10.000 m (14:55.42).

Championne olympique l'été dernier sur 5.000 m et 10.000 m, la Kényane de 25, est la première à réaliser le doublé 5.000-10.000 m depuis sa compatriote Vivian Cheruiyot en 2011 à Daegu, en Corée du Sud.

Samedi soir, le peloton a couru au trot toute la première partie de la course, avant d'accélérer progressivement. Quand la cloche a retenti pour le dernier tour, Chebet et Kipyegon, amies dans la vie, étaient au coude à coude pour jouer la victoire, talonnées par Battocletti et l'Ethiopienne Gudaf Tsegay.

Mais Beatrice Chebet a montré toute l'étendue de sa puissance avec une accélération fatale à Faith Kipyegon, championne du monde du 1.500 m à Tokyo. Les deux Kényanes sont tombées dans les bras l'une de l'autre une fois la ligne d'arrivée franchie.

Avant ce premier titre mondial sur 5.000 m, Chebet avait établi début juillet le meilleur chrono de l'histoire sur la distance à Eugene (Etats-Unis) en 13 min 58 sec 06. Sur 10.000 m, elle est devenue l'an passé la première femme à courir en moins de 29 minutes (28:54.14, record du monde).