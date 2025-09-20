Aux Etats-Unis, le risque d'une paralysie budgétaire grandit

Les Etats-Unis se rapprochent d'une paralysie budgétaire: le Sénat a rejeté vendredi, à dix jours de la date limite, un texte budgétaire provisoire destiné à éloigner cette perspective, approuvé plus tôt dans la journée par la Chambre des représentants.

Le temps presse, car il est prévu que le Congrès américain ne siège pas la semaine prochaine en raison de la fête juive de Rosh Hachana et ne reprenne ses travaux parlementaires qu'à la veille de la date butoir, le 30 septembre. Sans texte adopté d'ici là, l'Etat fédéral n'échappera pas à la paralysie budgétaire, connue comme « shutdown. » Cela signifierait qu'une grande partie des services fédéraux seraient mis à l'arrêt, avec des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique, un trafic aérien chambardé, mais aussi de fortes perturbations dans le versement d'aides sociales.

Une première étape avait été franchie vendredi matin avec le passage d'un texte budgétaire provisoire, qui porte sur sept semaines jusqu'au 21 novembre, par la Chambre américaine des représentants à majorité républicaine, par 217 voix pour (dont un démocrate) et 212 voix contre (dont deux républicains). Mais le Sénat, où une majorité de 60 voix sur 100 était nécessaire pour ce texte, l'a rejeté dans l'après-midi. Ses élus se sont exprimés à 48 voix contre, dont deux républicaines, et 44 voix pour, dont une démocrate.

Les parlementaires démocrates ont répété leur opposition à ce texte, en particulier sur la question du financement des dépenses de santé, et reprochent aux républicains de n'avoir laissé aucune place à la négociation avec eux. Juste avant, une contreproposition budgétaire avancée par l'opposition démocrate n'avait pas non plus recueilli suffisamment de suffrages à la chambre haute. Comme la Chambre des représentants, le Sénat est à majorité républicaine mais des voix démocrates sont nécessaires pour atteindre le palier requis de 60 voix.

Donald Trump a lui appelé ses troupes républicaines à se mobiliser pour l'adoption de ce texte budgétaire. « Le leader des démocrates (au Sénat), le pleurnicheur Chuck Schumer, veut une paralysie du gouvernement fédéral. Les républicains veulent qu'il continue à fonctionner. Chaque élu républicain devrait montrer son UNITE et VOTER OUI », a insisté le président américain jeudi sur sa plateforme Truth Social.

En mars, alors que la menace de « shutdown » planait déjà, les républicains avaient refusé d'engager le dialogue avec les démocrates sur d'énormes coupes budgétaires et le licenciement de milliers de fonctionnaires. Dix sénateurs démocrates, dont leur patron Chuck Schumer, avaient alors décidé à contrecœur de voter pour le texte des républicains, afin d'éviter la paralysie de l'Etat fédéral - ce qu'ils n'ont pas fait vendredi.