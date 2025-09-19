Macron évoquera l'attractivité de la France, en marge de l'assemblée générale de l'ONU

Emmanuel Macron profitera de son déplacement à l'Assemblée générale de l'ONU, la semaine prochaine, pour promouvoir la France auprès de la finance américaine, a indiqué vendredi l'Elysée, malgré les difficultés politiques et budgétaires actuelles du pays.

Le président de la République, attendu lundi à New York où il reconnaîtra l'Etat palestinien, la France étant le premier pays du G7 et le premier membre permanent occidental du Conseil de sécurité à prendre une telle initiative, rencontrera « le gratin de la finance new yorkaise » mardi matin, a souligné l'Elysée lors d'un point presse.

Il réunira une quinzaine de patrons ou hauts dirigeants de banques, fonds d’investissement, de capital-risque ou de pension, parmi lesquels Apollo, Coatue, Ares, GIP, Lux Capital, Citibank, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo ou la banque privée de JPMorgan.

« Le président, a commenté l'Elysée, a toujours eu à cœur d’être le fer de lance de l’attractivité de la France », consacrée depuis six ans pays le plus attractif d'Europe par le baromètre EY, notamment grâce à l'évènement annuel Choose France organisé au château de Versailles.

La rencontre de mardi aura le double objectif de consolider les liens existants avec des établissements comme Apollo ou JPMorgan, mais aussi « d'attirer des nouveaux venus », notamment dans le capital-risque, pour financer davantage d'entreprises dans le secteur de l'innovation, explique l'Elysée.

Le chef de l’État devrait présenter à ces chefs d'entreprises un tour d'horizon économique de la France et du monde, et les ambitions de la France pour le G7 qu'elle présidera en 2026.

Il abordera aussi les enjeux européens, comme le projet d'Union des marchés de capitaux et « la convergence retrouvée » avec l'Allemagne. Il devrait aussi inciter ses interlocuteurs à se diversifier vers l'Europe, « continent qui peut parfois donner l'impression d'être lent mais fait preuve d'une très grande stabilité, ce que recherchent les acteurs financiers », remarque l'Elysée.

Alors que les gouvernements français successifs se débattent dans l'instabilité politique et la mauvaise santé budgétaire, l'Elysée estime que, « pour les grands fonds américains, la situation française n'a rien d'exceptionnel, car beaucoup de démocraties connaissent des renouvellements de gouvernements ».

« Ce qui est important (pour eux), c'est la stabilité du cadre, le président l'incarne et en est le garant », assure l'Elysée.

Emmanuel Macron aura également plusieurs entretiens bilatéraux avec des patrons d’autres secteurs, comme la santé et la logistique, a-t-on précisé.