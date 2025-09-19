Frappes de drones israéliens au Liban-Sud : au moins deux morts

Après une soirée intense jeudi, au cours de laquelle l’armée israélienne s’est déchaînée sur le Liban-Sud, des frappes de drones ont fait au moins deux morts vendredi, selon notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah.

Environ une heure avant la prise de parole du secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem, une voiture a été touchée par un drone israélien à l’entrée de l’hôpital public de Tebnine, dans le caza de Bint Jbeil, faisant au moins un mort, Hussein Hassan Ramadan, selon notre correspondant. Peu après la frappe de Tebnine, l’armée israélienne a frappé Ansar, dans le caza de Nabatiyé, détruisant un camion-citerne transportant de l’eau et tuant son occupant, Ammar Kosbayné. Il s'agissait d'un responsable du Hezbollah et il sera inhumé samedi à 17h à Jdeidet Ansar, a annoncé le parti chiite. Un drone israélien a ensuite frappé Harouf, sans faire de victime.

En cours de journée, l’armée israélienne a tiré deux projectiles éclairants depuis son territoire près de la frontière ciblant la forêt de Yaroun, dans le caza de Bint Jbeil, tandis qu’un drone a largué une bombe sonore sur Yarine, dans le caza de Tyr.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, cinq bombes sonores ont été lâchées par des drones israéliens sur le port de Naqoura entre 22h et 23h. L’une d’elles a explosé sur le toit d’un centre de renseignement de l’armée libanaise. Un pêcheur a été légèrement blessé, mais sans nécessité d’hospitalisation.

Dans la Békaa, dès le matin à 6h, des drones israéliens ont survolé les localités de Janta, Yahfoufa, Kharbiyé, Nabi Chit, Khodr, Sarain, Brital, Haour Taala et Taybé, selon notre correspondante Sarah Abdallah. Dans les environs de Beyrouth, le son d’un drone a également été entendu au-dessus de l’autoroute reliant la capitale à la Békaa.

Jeudi soir, deux frappes ont d’abord visé Meis el-Jabal (Marjeyoun), faisant un blessé de nationalité syrienne. Le village de Kfar Tebnit, dans le caza de Nabatiyé, a ensuite été touché par deux frappes, tandis que Debbein, dans le caza de Marjeyoun au sud du fleuve Litani, a été également pris pour cible. L’aviation israélienne a frappé le quartier al-Zaroub dans la localité de Chehabiyé, et un drone a touché une maison à Bourj el-Qalaouiyé.

Hussein Jachi, député du Hezbollah, s’est rendu vendredi à Chehabiyé et à l’hôpital public de Tebnine. Il a dénoncé des « agressions répétées rendues possibles par la couverture américaine » et appelé le gouvernement libanais à protéger les citoyens et leurs moyens de subsistance ». « Si l’ennemi croit nous briser ou que nous allons reculer, il se trompe. Nous continuerons à le confronter pour protéger notre territoire, notre honneur et notre peuple », a-t-il ajouté.

Le président de la République Joseph Aoun a abordé le même jour la situation sécuritaire au cours d’une réunion à Baabda avec le commandant en chef de l’armée, le général Rodolphe Haykal. Il a aussi passé en revue les récentes évolutions sécuritaires au Liban-Sud avec le Premier ministre Nawaf Salam.