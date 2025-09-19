Menu
Dernières Infos - Conflit

Avions russes dans le ciel estonien : Kaja Kallas dénonce une « provocation extrêmement dangereuse »


AFP / le 19 septembre 2025 à 19h15

Un avion de chasse français Rafale atterrit sur le tarmac lors d'une mission conjointe avec des F16 polonais à la base aérienne de Minsk Mazowiecki le 17 septembre 2025, dans le cadre de la mission Eastern Sentry, après que Varsovie ait accusé Moscou d'avoir lancé un raid de drones en Pologne. Photo AFP/THIBAUD MORITZ

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a dénoncé vendredi une « provocation extrêmement dangereuse » après que l'Estonie a dénoncé la « violation » de son espace aérien par trois avions de combat russes.

« Cela marque la troisième violation de l'espace aérien de l'UE en quelques jours et accroît encore les tensions dans la région », a-t-elle déclaré sur X.

