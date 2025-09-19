Avions russes dans le ciel estonien : Kaja Kallas dénonce une « provocation extrêmement dangereuse »

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a dénoncé vendredi une « provocation extrêmement dangereuse » après que l'Estonie a dénoncé la « violation » de son espace aérien par trois avions de combat russes.

« Cela marque la troisième violation de l'espace aérien de l'UE en quelques jours et accroît encore les tensions dans la région », a-t-elle déclaré sur X.