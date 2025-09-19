Israël appelle le monde à empêcher « à tout jamais » un Iran nucléaire
AFP /
le 19 septembre 2025 à 18h13
Des Iraniens passent devant un panneau d'affichage aux couleurs du drapeau national iranien sur lequel est inscrit en farsi : « L'armée se sacrifie pour la nation », sur la place Valiasr à Téhéran, le 29 août 2025. Photo AFP
Israël a appelé vendredi le monde à empêcher « à tout jamais » l'Iran de se doter de la bombe atomique, après un vote du Conseil de sécurité de l'ONU approuvant le rétablissement de sanctions contre la République islamique en lien avec son programme nucléaire.
« Le programme nucléaire de l'Iran n'est pas destiné à des fins pacifiques. Un Iran doté de l'arme nucléaire signifierait que le régime le plus dangereux possède l'arme la plus dangereuse, sapant radicalement la stabilité et la sécurité mondiales », écrit le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar sur X.
« L'objectif de la communauté internationale ne doit pas changer : empêcher l'Iran d'acquérir des capacités nucléaires à tout jamais », ajoute M. Saar, dont le pays a attaqué l'Iran en juin et mené une guerre de 12 jours avec Téhéran destinée, selon les autorités israéliennes, à détruire au maximum ses capacités nucléaires et balistiques.
Israël a appelé vendredi le monde à empêcher « à tout jamais » l'Iran de se doter de la bombe atomique, après un vote du Conseil de sécurité de l'ONU approuvant le rétablissement de sanctions contre la République islamique en lien avec son programme nucléaire.« Le programme nucléaire de l'Iran n'est pas destiné à des fins pacifiques. Un Iran doté de l'arme nucléaire signifierait que le régime le plus dangereux possède l'arme la plus dangereuse, sapant radicalement la stabilité et la sécurité mondiales », écrit le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar sur X.« L'objectif de la communauté internationale ne doit pas changer : empêcher l'Iran d'acquérir des capacités nucléaires à tout jamais », ajoute M. Saar, dont le pays a attaqué l'Iran en juin...
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.