Israël appelle le monde à empêcher « à tout jamais » un Iran nucléaire

Israël a appelé vendredi le monde à empêcher « à tout jamais » l'Iran de se doter de la bombe atomique, après un vote du Conseil de sécurité de l'ONU approuvant le rétablissement de sanctions contre la République islamique en lien avec son programme nucléaire.

« Le programme nucléaire de l'Iran n'est pas destiné à des fins pacifiques. Un Iran doté de l'arme nucléaire signifierait que le régime le plus dangereux possède l'arme la plus dangereuse, sapant radicalement la stabilité et la sécurité mondiales », écrit le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar sur X.

« L'objectif de la communauté internationale ne doit pas changer : empêcher l'Iran d'acquérir des capacités nucléaires à tout jamais », ajoute M. Saar, dont le pays a attaqué l'Iran en juin et mené une guerre de 12 jours avec Téhéran destinée, selon les autorités israéliennes, à détruire au maximum ses capacités nucléaires et balistiques.