L'Estonie dénonce une violation « sans précédent » de son espace aérien par trois avions de combat russes

Le ministère estonien des Affaires étrangères a dénoncé vendredi la violation « d'une audace sans précédent » de l'espace aérien de ce pays balte, membre de l'UE et de l'Otan, par trois avions de combat russes.

« L'incursion a eu lieu au-dessus du golfe de Finlande, où trois avions de chasse MIG-31 de la Fédération de Russie sont entrés dans l'espace aérien estonien (...) et y sont restés pendant un total de 12 minutes », a indiqué le ministère dans un communiqué. « La Russie a déjà violé l'espace aérien estonien à quatre reprises cette année, ce qui est en soi inacceptable. Mais l'incursion d'aujourd'hui, impliquant trois avions de chasse (...) est d'une audace sans précédent », a déclaré le chef de la diplomatie estonienne Margus Tsahkna cité dans le communiqué. « De tels actes ne peuvent être tolérés et doivent être sanctionnés par des mesures politiques et économiques rapides », a encore déclaré le ministre sur X.

Le ministère estonien a indiqué avoir convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Russie pour protester contre cette violation. Les violations précédentes ont eu lieu le 13 mai, le 22 juin et le 7 septembre.

Les pays baltes, tous soutiens fermes de l'Ukraine, mais ne disposant pas de leur propres avions de combat, ont confié la police de leur ciel à d'autres alliés de l'Otan qui assument cette tâche à tour de rôle. Depuis août, la mission est assurée par l'aviation italienne.