Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre de Gaza

L'armée israélienne dit qu' « environ 480.000 » Palestiniens ont fui Gaza-ville


AFP / le 19 septembre 2025 à 16h11

Des Palestiniens de la ville de Gaza voyagent dans un camion alors qu'ils se dirigent vers le sud avec leurs biens, sur la route côtière près du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 19 septembre 2025. Photo AFP/EYAD BABA

L'armée israélienne, qui multiplie les appels à évacuer Gaza-ville en prévision de bombardements et de combats accrus contre le Hamas, a dit vendredi évaluer à « environ 480.000 » le nombre de Palestiniens ayant fui cette cité vers le sud depuis la fin du mois d'août.

« L'estimation est d'environ 480.000 », a déclaré à l'AFP un porte-parole militaire en réponse à une question sur le nombre de personnes ayant fui la ville depuis la fin août, date à laquelle l'ONU y estimait la population à environ un million de personnes.

L'estimation des départs fournie par l'armée israélienne depuis plusieurs jours est jugée exagérée par le mouvement islamiste palestinien Hamas ou encore par la Défense civile de la bande de Gaza, qui opère sous son autorité.

L'armée israélienne, qui multiplie les appels à évacuer Gaza-ville en prévision de bombardements et de combats accrus contre le Hamas, a dit vendredi évaluer à « environ 480.000 » le nombre de Palestiniens ayant fui cette cité vers le sud depuis la fin du mois d'août.

« L'estimation est d'environ 480.000 », a déclaré à l'AFP un porte-parole militaire en réponse à une question sur le nombre de personnes ayant fui la ville depuis la fin août, date à laquelle l'ONU y estimait la population à environ un million de personnes.

L'estimation des départs fournie par l'armée israélienne depuis plusieurs jours est jugée exagérée par le mouvement islamiste palestinien Hamas ou encore par la Défense civile de la bande de Gaza, qui opère sous son autorité.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés