L'armée israélienne dit qu' « environ 480.000 » Palestiniens ont fui Gaza-ville

L'armée israélienne, qui multiplie les appels à évacuer Gaza-ville en prévision de bombardements et de combats accrus contre le Hamas, a dit vendredi évaluer à « environ 480.000 » le nombre de Palestiniens ayant fui cette cité vers le sud depuis la fin du mois d'août.

« L'estimation est d'environ 480.000 », a déclaré à l'AFP un porte-parole militaire en réponse à une question sur le nombre de personnes ayant fui la ville depuis la fin août, date à laquelle l'ONU y estimait la population à environ un million de personnes.

L'estimation des départs fournie par l'armée israélienne depuis plusieurs jours est jugée exagérée par le mouvement islamiste palestinien Hamas ou encore par la Défense civile de la bande de Gaza, qui opère sous son autorité.