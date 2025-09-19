Menu
L'UE veut mettre fin d'ici fin 2026 à ses importations de gaz liquéfié russe


AFP / le 19 septembre 2025 à 16h33

La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, observe la scène avant une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Copenhague, le 30 août 2025. Photo Emil Helms / Ritzau Scanpix / AFP

La Commission européenne propose que l'UE mette fin plus tôt que prévu à ses importations de gaz naturel liquéfié russe, après les appels en ce sens de Donald Trump, a annoncé vendredi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.

« Notre objectif est d'accélérer l'élimination progressive du gaz naturel liquéfié russe d'ici au 1er janvier 2027 », a-t-elle précisé sur X.

