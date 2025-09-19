L'UE veut mettre fin d'ici fin 2026 à ses importations de gaz liquéfié russe

La Commission européenne propose que l'UE mette fin plus tôt que prévu à ses importations de gaz naturel liquéfié russe, après les appels en ce sens de Donald Trump, a annoncé vendredi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.

« Notre objectif est d'accélérer l'élimination progressive du gaz naturel liquéfié russe d'ici au 1er janvier 2027 », a-t-elle précisé sur X.