Xi Jinping et Donald Trump s'entretiennent au téléphone

Les dirigeants chinois et américain Xi Jinping et Donald Trump ont débuté leur entretien par téléphone vendredi soir, a indiqué une source officielle, un échange très attendu sur fond de tensions commerciales et géostratégiques.

« Dans la soirée du 19 septembre, le président Xi Jinping s’entretient par téléphone avec le Président américain Donald Trump », a-t-elle indiqué peu après 20H00, heure de Pékin (12H00 GMT).

Plusieurs dossiers épineux devraient être sur la table, dont le sort de TikTok aux Etats-Unis, les relations commerciales entre les deux principales économies mondiales et une éventuelle rencontre entre les deux chefs d'Etat.

Il s'agit du second entretien téléphonique entre les deux hommes depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, et du troisième depuis le début de l'année, en comptant un appel en date du 17 janvier.

Lors de leur conversation du 5 juin, le président américain avait dit avoir été invité en Chine par son homologue, et avait annoncé avoir convié le président chinois à venir aux Etats-Unis.



