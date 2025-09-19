Chère abonnée, cher abonné,Des scribes. Voilà ce que nous sommes. Des scribes qui rapportent, consignent, enregistrent. Pas tant pour aujourd’hui -puisque clairement ça ne change rien ou si peu-, que pour plus tard, pour la mémoire. Pour le tribunal de l’Histoire peut-être ?Cela fait un moment que nous avons compris que les articles, que le récit de l’horreur, chaque jour à Gaza, n’arrêtera pas la guerre.Certes des voix, de plus en plus nombreuses, dénoncent la fuite en avant sanglante, idéologique et colonisatrice du gouvernement israélien.Lundi : Le prestigieux Royal College of Defence Studies, placé sous la tutelle du ministère britannique de la Défense, décide de suspendre l'admission d'Israéliens à partir de 2026 en raison de la guerre à Gaza. La veille, plus de 100 000 manifestants propalestiniens...

