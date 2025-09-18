Menu
Conflit

L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile lancé depuis le Yémen


AFP / le 18 septembre 2025 à 20h51

L'armée israélienne a indiqué jeudi avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen en direction du territoire israélien.

"A la suite des sirènes qui ont retenti il y a peu dans plusieurs régions d'Israël, un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par l'armée de l'air israélienne", a indiqué l'armée dans un communiqué.

