Youmna Cherry, une figure médiatique libanaise connue, décède au Canada

Le cercle des médias libanais a été secoué jeudi par la nouvelle du décès de Youmna Cherry, présentatrice, productrice et actrice libanaise, à 55 ans, au Canada où elle résidait depuis déjà quelques années. La chaîne al-Jadeed, avec laquelle Youmna collaborait ces dernières années, animant notamment une chronique mettant en avant des figures de la scène culturelle de la diaspora dans le programme matinal, a évoqué « un court combat contre la maladie, que Youmna a mené avec détermination et courage, comme à son habitude ».

Youmna Cherry était l’une des figures bien connues du petit écran libanais depuis les années 90. Son caractère enjoué et son sourire contagieux avaient fait sa popularité. Détentrice d’un diplôme en audiovisuel de l’Université libanaise et un autre de l’Université Saint-Joseph, elle avait entamé sa carrière dans la radio de la Voix du peuple, avant de passer à la chaîne Future TV, aujourd’hui fermée, où ses émissions avaient connu un grand retentissement. Dernièrement, elle présentait une chronique culturelle et artistique depuis le Canada sur la chaîne al-Jadeed.

Youmna Cherry a présenté plusieurs émissions durant sa carrière, se focalisant presque exclusivement sur le côté culturel et artistique. Elle avait collaboré notamment, en tant que présentatrice et/ou productrice, avec Qatar TV, Kuwait TV et LBC. Elle avait aussi écrit dans plusieurs publications telles que al-Balad, Waseet, Layalina, Laha, al-Hayat et al-Jazeera.

La présentatrice disparue avait également tenté plus d’une expérience dans l’actorat, participant à des séries libanaises comme Hind Khanom ou El Bacha.

Les réactions de ses confrères et consœurs sur les réseaux sociaux dès l’annonce de la terrible nouvelle jeudi matin ont trahi un choc et une douleur immenses. Tous ont insisté sur la chaleur de son sourire et son talent de présentatrice, qui lui avaient valu une place à part dans le paysage médiatique libanais.