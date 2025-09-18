Ouverture des candidatures pour plusieurs postes clés dans l'administration publique

Le ministère de l’Énergie et de l’Eau a annoncé dans un communiqué jeudi l’ouverture des candidatures pour les postes de président du Conseil d’administration / directeur général de l'Office des eaux de Beyrouth et Mont-Liban, ainsi que de président du Conseil d’administration / directeur général de l'Office des eaux de la Békaa.

Les candidatures, ouvertes depuis le 17 septembre 2025, et dont le dépôt des candidatures se clôt le 1er octobre 2025, sont à déposer sur le site électronique du ministère du Développement administratif (https://www.omsar.gov.lb) précise le communiqué.

Le ministère de l'Energie précise par ailleurs que ces nominations se font « conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et selon le mécanisme de nomination des fonctionnaires de catégorie I dans les administrations et institutions publiques, tel qu’adopté par le Conseil des ministres en vertu de la décision n°1 du 20 mars 2025 ».

Le 20 mars dernier, le Premier ministre Nawaf Salam a annoncé l'adoption par son gouvernement d'un nouveau mécanisme pour les nominations dans l'administration publique, insistant sur l'engagement de son équipe à développer une administration neutre, transparente et efficace, avec pour objectif la bonne gouvernance.

M. Salam avait affirmé que son cabinet voulait « sélectionner les plus compétents au sein de l'administration sur base de neuf critères fondés sur la priorité, la concurrence et l'égalité des chances. Ces critères reposent aussi sur l'inclusivité, l'absence de conflits d'intérêts, la flexibilité, la diversification, la transparence et enfin la redevabilité ». « Nous voulons que l'administration de l'État soit impartiale et efficace, qu'elle protège le citoyen, qu'elle soit basée sur la compétence et qu'elle ne soit pas au service des communautés (religieuses) ou des politiciens », avait-il ajouté, soulignant que « le slogan du gouvernement est « la construction d'un État de droit et des institutions » et qu'il n'y avait pas d'État sans administration.