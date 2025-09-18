Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Première visite d'un chef de la diplomatie syrienne à Washington depuis 25 ans

AFP / le 18 septembre 2025 à 11h07

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Aïman Safadi, et l’envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom Barrack, assistent à une conférence de presse à Damas, en Syrie, le 16 septembre 2025. Photo REUTERS/Khalil Ashawi.

Le chef de la diplomatie syrienne Assaad al-Chaibani effectue jeudi sa première visite à Washington, où il doit évoquer la levée des sanctions contre son pays, a déclaré à l'AFP une source au ministère des Affaires étrangères à Damas.

Il s'agit de la première visite depuis plus de 25 ans d'un chef de la diplomatie syrienne aux Etats-Unis. "Le ministre se rend à Washington pour discuter de la levée des sanctions encore en vigueur contre la Syrie", a précisé cette source. 


