Première visite d'un chef de la diplomatie syrienne à Washington depuis 25 ans

Le chef de la diplomatie syrienne Assaad al-Chaibani effectue jeudi sa première visite à Washington, où il doit évoquer la levée des sanctions contre son pays, a déclaré à l'AFP une source au ministère des Affaires étrangères à Damas.

Il s'agit de la première visite depuis plus de 25 ans d'un chef de la diplomatie syrienne aux Etats-Unis. "Le ministre se rend à Washington pour discuter de la levée des sanctions encore en vigueur contre la Syrie", a précisé cette source.