Célébration des 25 ans de la Fondation LCF à Montréal

Le 25e anniversaire de la Fondation LCF, une association caritative au Québec qui vient en aide aux enfants à besoins spécifiques pris en charge par des associations libanaises, a été célébré au Conseil des Arts de Montréal. Un événement empreint d’émotion qui a permis de rendre hommage au parcours de la fondation, tout en soulignant l’engagement de ses membres et de leurs amis qui portent avec générosité et dévouement les valeurs de solidarité et d’espoir.

La présence de représentants des partenaires libanais de la Fondation LCF a donné une envergure humaine à cette célébration. Par leurs témoignages, Ella Bitar, Fadia Safi, Amal Farhat Bassil et Nancy Bassil Hanna ont pu faire entendre la voix et les besoins des associations qu’elles représentaient : Société Saint-Vincent-de-Paul, Sesobel, AFEL et IRAP. Elles ont rappelé que seule la continuité du soutien permettra d’apporter des réponses durables aux défis auxquels les enfants à besoins spécifiques et leurs familles sont confrontées au Liban.

La Fondation LCF a réitéré ses remerciements à tous ceux qui ont contribué, par leur présence, leur générosité et leur engagement, à faire de ce 25e anniversaire une rencontre exceptionnelle, resserrant les liens avec ses partenaires au Liban.

La célébration a dépassé le cadre festif pour devenir un élan de solidarité renouvelé, porteur d’un message d’espérance et d’un souhait ardent : celui de voir les relations entre le Canada et le Liban se renforcer, et de bâtir ensemble un futur plus digne pour les enfants à besoins spécifiques.