La reconnaissance de la Palestine, un message à Israël sur les « illusions de l'occupation », selon une ministre palestinienne

La prochaine reconnaissance de la Palestine par plusieurs Etats dont la France en marge de l'Assemblée générale de l'ONU adresse un message claire à Israël sur les « illusions » de l'occupation, a déclaré mercredi à l'AFP la ministre des Affaires étrangères palestinienne Varsen Aghabekian.

« La reconnaissance n'est pas symbolique. C'est quelque chose de très important car cela envoie un message très clair aux Israéliens sur leurs illusions de [vouloir] continuer leur occupation pour toujours », a déclaré Mme Aghabekian, en référence à l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par Israël.

Cela envoie aussi « un message clair aux Palestiniens : +nous soutenons votre droit à l'autodétermination+ » et « cela nous donne un élan pour l'avenir, car nous allons construire dessus », a-t-elle ajouté.