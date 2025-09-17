Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Palestine

La reconnaissance de la Palestine, un message à Israël sur les « illusions de l'occupation », selon une ministre palestinienne


AFP / le 17 septembre 2025 à 21h26

Une citoyenne du Monténégro porte un masque représentant le drapeau palestinien lors d’un rassemblement de soutien à la Palestine, à Podgorica, le 14 septembre 2025. Photo AFP/ Savo Prelevic.

La prochaine reconnaissance de la Palestine par plusieurs Etats dont la France en marge de l'Assemblée générale de l'ONU adresse un message claire à Israël sur les « illusions » de l'occupation, a déclaré mercredi à l'AFP la ministre des Affaires étrangères palestinienne Varsen Aghabekian.

« La reconnaissance n'est pas symbolique. C'est quelque chose de très important car cela envoie un message très clair aux Israéliens sur leurs illusions de [vouloir] continuer leur occupation pour toujours », a déclaré Mme Aghabekian, en référence à l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par Israël.

Cela envoie aussi « un message clair aux Palestiniens : +nous soutenons votre droit à l'autodétermination+ » et « cela nous donne un élan pour l'avenir, car nous allons construire dessus », a-t-elle ajouté.

La prochaine reconnaissance de la Palestine par plusieurs Etats dont la France en marge de l'Assemblée générale de l'ONU adresse un message claire à Israël sur les « illusions » de l'occupation, a déclaré mercredi à l'AFP la ministre des Affaires étrangères palestinienne Varsen Aghabekian.« La reconnaissance n'est pas symbolique. C'est quelque chose de très important car cela envoie un message très clair aux Israéliens sur leurs illusions de [vouloir] continuer leur occupation pour toujours », a déclaré Mme Aghabekian, en référence à l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par Israël.Cela envoie aussi « un message clair aux Palestiniens : +nous soutenons votre droit à l'autodétermination+ » et « cela nous donne un élan pour l'avenir, car nous allons construire...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés