La reconnaissance de la Palestine, un message à Israël sur les « illusions de l'occupation », selon une ministre palestinienne
AFP /
le 17 septembre 2025 à 21h26
Une citoyenne du Monténégro porte un masque représentant le drapeau palestinien lors d’un rassemblement de soutien à la Palestine, à Podgorica, le 14 septembre 2025. Photo AFP/ Savo Prelevic.
La prochaine reconnaissance de la Palestine par plusieurs Etats dont la France en marge de l'Assemblée générale de l'ONU adresse un message claire à Israël sur les « illusions » de l'occupation, a déclaré mercredi à l'AFP la ministre des Affaires étrangères palestinienne Varsen Aghabekian.
« La reconnaissance n'est pas symbolique. C'est quelque chose de très important car cela envoie un message très clair aux Israéliens sur leurs illusions de [vouloir] continuer leur occupation pour toujours », a déclaré Mme Aghabekian, en référence à l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par Israël.
Cela envoie aussi « un message clair aux Palestiniens : +nous soutenons votre droit à l'autodétermination+ » et « cela nous donne un élan pour l'avenir, car nous allons construire dessus », a-t-elle ajouté.
La prochaine reconnaissance de la Palestine par plusieurs Etats dont la France en marge de l'Assemblée générale de l'ONU adresse un message claire à Israël sur les « illusions » de l'occupation, a déclaré mercredi à l'AFP la ministre des Affaires étrangères palestinienne Varsen Aghabekian.« La reconnaissance n'est pas symbolique. C'est quelque chose de très important car cela envoie un message très clair aux Israéliens sur leurs illusions de [vouloir] continuer leur occupation pour toujours », a déclaré Mme Aghabekian, en référence à l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par Israël.Cela envoie aussi « un message clair aux Palestiniens : +nous soutenons votre droit à l'autodétermination+ » et « cela nous donne un élan pour l'avenir, car nous allons construire...
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.