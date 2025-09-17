Merz fustige l'annulation d'un concert que devait diriger un chef israélien

Le chancelier allemand Friedrich Merz a fustigé mercredi "le poison de l'antisémitisme", après la déprogrammation de orchestre philharmonique de Munich à un festival belge en raison des positions jugées ambiguës de son futur chef israélien sur l'offensive à Gaza.

"Le chef d'orchestre israélien Lahav Shani a été désinvité en raison de questions liées à son attitude envers son pays natal, Israël", a déclaré le dirigeant allemand à Berlin.

"La +critique d'Israël+ et le renversement grossier des rôles entre victime et coupable sont de plus en plus souvent un prétexte sous lequel se répand le poison de l'antisémitisme", a affirmé Friedrich Merz dans un discours à l'occasion des 75 ans du Conseil central des Juifs en Allemagne.

La participation de l'Orchestre philharmonique de Munich, le 18 septembre au Festival de Flandre à Gand (ouest de la Belgique), avait été annulée la semaine dernière, déclenchant une tempête de critiques et d'accusations d'antisémitisme.

"Depuis l'attaque barbare du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, l'antisémitisme devient presque chaque jour plus fort, plus ouvert, plus insolent, plus violent", a affirmé Friedrich Merz qui s'est dit "horrifié".

"La rhétorique antisémite est normalisée – précisément dans les universités, précisément dans nos espaces culturels, où nous, où vous devez désormais constater que des artistes juifs et israéliens sont soumis à des tests d'opinion et exclus uniquement en raison de leur origine, uniquement en raison de leur foi", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué publié mardi sur le site du Philharmonique de Munich, Lahav Shani a accusé la direction du festival d'avoir cédé "aux pressions politiques".

"Elle a exigé que je fasse une déclaration politique malgré mon engagement de longue date et publiquement exprimé en faveur de la paix et de la réconciliation", a-t-il ajouté.

Jugeant "bouleversants" les images et les témoignages qui parviennent de Gaza, le chef d'orchestre a appelé à tout mettre en oeuvre "pour mettre fin à la guerre dès que possible, et commencer le long processus de guérison et de reconstruction pour les deux sociétés".

Lahav Shani, 36 ans, qui prendra officiellement la direction de l'orchestre de Munich pour la saison 2026-2027, est actuellement le directeur musical de l'Orchestre philharmonique d'Israël.

Après avoir fermement condamné la déprogrammation du concert à Gand, le Premier ministre belge Bart De Wever avait assisté samedi à un concert de l'orchestre allemand dirigé par Lahav Shani à Essen, dans l'ouest de l'Allemagne.

