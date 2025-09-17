Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Frappe israélienne à Doha

Ghazi Hamad, dirigeant du Hamas, apparaît sur Al Jazeera

AFP / le 17 septembre 2025 à 19h47

Le directeur du protocole du Qatar, Ibrahim Yousif Abdullah Fakhro, ainsi que la chargée d’affaires des États-Unis à Doha, Stefanie Altman-Winan, accueillent le secrétaire d’État américain Marco Rubio et son épouse Jeanette Dousdebes à leur arrivée à l’aéroport international Hamad de Doha, le 16 septembre 2025. Photo AFP/ Nathan Howard.

Ghazi Hamad, un des principaux dirigeants du Hamas, est apparu mercredi soir pour un entretien diffusé en direct sur la chaîne qatarie Al Jazeera, devenant le premier haut responsable du mouvement islamiste palestinien à refaire surface depuis l'attaque israélienne sur Doha le 9 septembre.

Selon des sources proches du Hamas, M. Hamad était l'un des six dirigeants du mouvement réunis à Doha dans la bâtiment visé par Israël au moment de la frappe, avec Khalil al-Hayya, négociateur en chef, Khaled Mechaal, ancien numéro un et Zaher Jabarine, chef pour la Cisjordanie, ainsi que Bassem Naïm et Taher al-Nounou, membres du bureau politique.



Ghazi Hamad, un des principaux dirigeants du Hamas, est apparu mercredi soir pour un entretien diffusé en direct sur la chaîne qatarie Al Jazeera, devenant le premier haut responsable du mouvement islamiste palestinien à refaire surface depuis l'attaque israélienne sur Doha le 9 septembre.


Selon des sources proches du Hamas, M. Hamad était l'un des six dirigeants du mouvement réunis à Doha dans la bâtiment visé par Israël au moment de la frappe, avec Khalil al-Hayya, négociateur en chef, Khaled Mechaal, ancien numéro un et Zaher Jabarine, chef pour la Cisjordanie, ainsi que Bassem Naïm et Taher al-Nounou, membres du bureau politique.




Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés