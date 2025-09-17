Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Le Premier ministre fidjien inaugure à Jérusalem l'ambassade des Fidji en Israël 

AFP / le 17 septembre 2025 à 18h08

Deux garçons palestiniens marchent le long du mur de séparation, à l’extérieur de la ville palestinienne d’Abou Dis, dans Jérusalem-Est annexée par Israël, le 17 septembre 2025. Photo AFP/ John Wessels.

Les Fidji ont inauguré mercredi une ambassade à Jérusalem, ouverture saluée comme « historique » par les autorités israéliennes compte tenu du nombre très limité d'États disposant d'une telle représentation diplomatique dans la Ville sainte.

A l'occasion d'une cérémonie au ministère des Affaires étrangères israélien à Jérusalem après l'inauguration, le Premier ministre fidjien Sitiveni Rabuka a souligné le « lien spécial » et l' « amitié durable » entre son pays et Israël.


