Chute d'un conteneur au port de Beyrouth : l'association YASA exige des « mesures immédiates pour garantir la sécurité »

Suite à la chute d’un conteneur au port de Beyrouth mercredi, l'association pour la sécurité routière YASA a appelé le ministère des Travaux publics et des Transports ainsi que l’administration du port à « prendre immédiatement des mesures afin de garantir la sécurité publique et la sécurité routière dans son enceinte ».

Dans un communiqué publié par l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), l'association insiste sur « la nécessité d’adopter des plans clairs incluant le respect des normes de qualité des camions et des standards de sécurité requis pour les opérations de transport et de manutention », et estime que la chute du conteneur « aurait pu coûter la vie à des innocents et transformer le port en théâtre d’une nouvelle catastrophe ».

Le conteneur serait tombé d'un camion, en raison de l'excès de vitesse de son chauffeur, rapporte à L'Orient-Le Jour une source informée ayant requis l'anonymat, qui précise que l'incident a bien eu lieu « dans l'enceinte du port, mais à l'extérieur du terminal ».

Contacté par notre rédaction, le directeur général du port de Beyrouth, Omar Itani, confirme que le conteneur est tombé d'un camion sans plus de détails.