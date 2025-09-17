L'UE prévient l'Inde que ses achats de pétrole russe pourraient peser sur leur relation

Les achats par l'Inde de pétrole russe, et sa participation à un exercice militaire organisé par Moscou, pourraient nuire au renforcement de ses liens avec l'Union européenne, a prévenu mercredi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas.

Devant des journalistes à Bruxelles, Mme Kallas a rapporté avoir évoqué ces sujets avec le ministre indien des Affaires étrangères, ajoutant: « ce sont des obstacles à notre coopération et au renforcement de notre relation ».

New Delhi et le bloc européen mènent actuellement des discussions en vue d'établir un « partenariat stratégique », notamment en matière de commerce et de défense.

Dans ce cadre, la Commission européenne espère conclure d'ici la fin de l'année un accord de libre-échange avec New Delhi, comme l'a confirmé mercredi la Commission européenne, dans un document résumant les principaux axes de leur coopération.

Un sommet UE-Inde est envisagé début 2026.

Pour l'instant, outre le volet commerce, les deux parties discutent aussi d'un partenariat en matière de sécurité et de défense, qui porterait sur des domaines comme la gestion de crise, la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme et les cybermenaces. Il pourrait aussi faciliter des coopérations dans l'industrie de défense.

Des contingents d'Iran et d'Inde, ainsi que d'autres pays d'Asie et d'Afrique, participent aux manoeuvres russo-bélarusses Zapad-2025, dont une partie se déroule aux portes de l'UE et qui suscitent l'inquiétude de Kiev et des Européens.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a appelé l'UE à faire pression sur l'Inde, ainsi que la Chine, pour qu'elles cessent d'acheter du pétrole russe, aidant ainsi Moscou à financer la guerre engagée par Vladimir Poutine en Ukraine.



