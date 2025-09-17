Enquête pour déterminer l'origine d'un projectile tombé sur une maison

Missile polonais ou drone russe ? Une enquête était en cours mercredi pour déterminer la nature du projectile ayant endommagé une maison lors de l'intrusion dans le ciel polonais d'une vingtaine de drones russes la semaine dernière, a-t-on appris de source judiciaire.

Selon des médias polonais, une maison endommagée dans le village de Wyryki (est) a été en réalité touchée par un missile air-air AIM-120 AMRAAM tiré depuis un avion de chasse F-16 de l'armée polonaise. « L'enquête est à son stade préliminaire et il faut attendre l'opinion des experts pour pouvoir déterminer quel type d'armement a abîmé cette maison », a déclaré à l'AFP la porte-parole du parquet national Anna Adamiak.

De son côté, le Premier ministre polonais a souligné qu'indépendamment des circonstances, la responsabilité en incombe d'abord à Moscou. « Toute la responsabilité des dommages causés à la maison à Wyryki incombe aux auteurs de la provocation par drones, c'est-à-dire à la Russie », a insisté Donald Tusk sur X.

« Toutes les circonstances de l'incident seront communiquées au public, au gouvernement et au président par les services compétents après la fin de l'enquête », a-t-il ajouté. Selon Mme Adamiak, l'enquête sur « la violation de l'espace aérien polonais » et « la mise en danger » de personnes et de biens porte sur l'ensemble des intrusions de drones enregistrées dans la nuit du 9 au 10 septembre.

La Pologne, pays membre de l'Otan, et ses alliés ont déployé alors des avions et d'autres moyens pour parer à l'intrusion de drones qui, finalement, ont été soit abattus soit retrouvés, principalement dans l'est et le centre du pays, sans faire de blessés. Les dommages causés à la maison de Wyryki ont été les seuls constatés officiellement lors de ces intrusions.







