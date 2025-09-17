Lettonie: arrestation d'un homme soupçonné d'espionnage au profit de Moscou

Les services lettons de sécurité de l'Etat (VDD) ont annoncé mercredi avoir arrêté un citoyen de ce pays balte soupçonné d'avoir collecté au profit de Moscou des informations sur des installations et des opérations militaires sur le territoire de ce pays membre de l'OTAN et de l'UE.

L'homme, dont l'identité n'a pas été divulguée, avait « fourni à un service de renseignement et de sécurité russe des informations sur les emplacements, les plans et les mesures de sécurité » relatives à des installations militaires lettonnes, mais aussi sur « la construction de nouvelles installations militaires, des exercices et la présence de troupes d'autres États membres de l'OTAN », selon un communiqué de VDD.

Le suspect aurait aussi partagé avec les services russes des informations « susceptibles d'être utilisées contre les intérêts de sécurité nationale de la Lettonie et d'autres États de la région de la Baltique ». Placé depuis fin août en détention provisoire, l'homme encourt une peine de 10 ans de prison et de confiscation de ses biens.

Membres de l'OTAN depuis 2004, la Lettonie et les deux autres pays baltes, la Lituanie et l'Estonie, craignent malgré ce statut d'être les prochaines cibles de Vladimir Poutine.