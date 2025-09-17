La Chine « s'oppose fermement à l'escalade » israélienne à Gaza
AFP /
le 17 septembre 2025 à 11h18
Des soldats israéliens déployés près de la barrière frontalière avec le territoire palestinien assiégé, le 17 septembre 2025. Photo AFP/ JACK GUEZ
La Chine « s'oppose fermement à l'escalade par Israël de ses opérations militaires » dans la bande de Gaza et presse Israël d'entendre les appels à un arrêt immédiat des hostilités dans le territoire palestinien, a dit mercredi un porte-parole de la diplomatie chinoise.
La Chine « condamne tous les agissements portant atteinte aux civils », a dit un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, devant l'offensive terrestre majeure lancée mardi à Gaza-ville. « Nous pressons Israël d'écouter les appels forts de la communauté internationale, de cesser immédiatement ses opérations militaires à Gaza et de mettre en place dès que possible un cessez-le-feu complet et durable pour empêcher une crise humanitaire d'une ampleur plus grande encore », a-t-il dit lors d'un point presse quotidien.
