Gaza : Israël semble « déterminé à aller jusqu'au bout », déplore Guterres

Israël semble « déterminé à aller jusqu'au bout » dans sa guerre à Gaza, a estimé mardi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, déplorant l'absence de volonté de « négociations sérieuses » vers un cessez-le-feu.

« A l'heure actuelle, il semble qu'Israël soit déterminé à aller jusqu'au bout et ne pas être ouvert à des négociations sérieuses pour un cessez-le-feu », a-t-il déclaré à la presse, dénonçant une situation « moralement, politiquement et légalement intolérable » à Gaza.