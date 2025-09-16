Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Nations Unies

Gaza : Israël semble « déterminé à aller jusqu'au bout », déplore Guterres


AFP / le 16 septembre 2025 à 20h51

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s’exprime lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la guerre en Ukraine, au siège de l’ONU, à New York, le 24 février 2023. Photo Michael M. SANTIAGO / AFP

Israël semble « déterminé à aller jusqu'au bout » dans sa guerre à Gaza, a estimé mardi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, déplorant l'absence de volonté de « négociations sérieuses » vers un cessez-le-feu.

« A l'heure actuelle, il semble qu'Israël soit déterminé à aller jusqu'au bout et ne pas être ouvert à des négociations sérieuses pour un cessez-le-feu », a-t-il déclaré à la presse, dénonçant une situation « moralement, politiquement et légalement intolérable » à Gaza.

Israël semble « déterminé à aller jusqu'au bout » dans sa guerre à Gaza, a estimé mardi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, déplorant l'absence de volonté de « négociations sérieuses » vers un cessez-le-feu.

« A l'heure actuelle, il semble qu'Israël soit déterminé à aller jusqu'au bout et ne pas être ouvert à des négociations sérieuses pour un cessez-le-feu », a-t-il déclaré à la presse, dénonçant une situation « moralement, politiquement et légalement intolérable » à Gaza.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés