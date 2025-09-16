Menu
Tyler Robinson inculpé pour l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk


AFP / le 16 septembre 2025 à 20h47, mis à jour à 21h28

Des journalistes se rassemblent avant une conférence de presse précédant la mise en accusation de Tyler Robinson, suspect dans la fusillade visant Charlie Kirk, au Health & Justice Building du comté d’Utah, à Provo, le 16 septembre 2025. Photo Chet STRANGE / AFP

Le meurtrier présumé de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, Tyler Robinson, est inculpé d'assassinat, a annoncé mardi le procureur local, Jeffrey Gray, précisant qu'il réclamerait la peine capitale.

Tyler Robinson, 22 ans, a justifié son acte auprès de ses proches par la « haine » véhiculée selon lui par Charlie Kirk, a souligné le procureur du comté de l'Utah lors d'une conférence de presse.

Tyler Robinson est visé par sept chefs d'accusation, dont celui d'assassinat, « pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes », a déclaré M. Gray. 

Les deux principaux chefs d'accusation sont assortis de circonstances aggravantes « parce que l'accusé est présumé avoir pris pour cible Charlie Kirk en raison de son expression politique et en sachant que des enfants étaient présents et assisteraient à l'homicide », a-t-il précisé.

« A la suite de cette conférence de presse, je formaliserai mon intention de réclamer la peine de mort », a ajouté le procureur, expliquant qu'en conséquence Tyler Robinson resterait en détention sans possibilité de libération sous caution.

