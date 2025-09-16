Menu
Adel Nassar appelle les juges à adopter une approche « réformatrice » pour renforcer la lutte contre la corruption


L'OLJ / le 16 septembre 2025 à 18h18

Le ministre libanais de la Justice, Adel Nassar, lors d'une conférence de presse. Photo ANI

Le ministre de la Justice Adel Nassar a adressé mardi 16 septembre, jour de rentrée judiciaire, un message aux magistrats à l’occasion de l’entrée en vigueur des nouvelles affectations au sein du corps judiciaire. Dans un communiqué publié par son bureau de presse, il a salué cette étape qu’il a décrite comme « le début d’un nouveau chapitre pour la justice libanaise, sur lequel le pays et le corps judiciaire placent de grands espoirs ».

Le ministre a félicité les juges pour leurs nouvelles responsabilités, les appelant à « adopter une démarche réformatrice et un chemin correctif équitable » dans l’examen des dossiers en suspens depuis plusieurs années, en particulier « les affaires de corruption et autres dossiers bloqués par des interventions politiques ».

Selon lui, la fin de la vacance au sein du Conseil judiciaire constitue également une occasion pour relancer l’action de la justice. « Nous attendons de cette nouvelle étape qu’elle permette de renforcer la lutte contre la corruption et de consolider le principe de justice dans toutes les régions du pays », a-t-il déclaré.

M. Nassar a également mis en garde contre « toute immunité illusoire dont certains pourraient se prévaloir », soulignant que « les portes du ministère de la Justice resteront grandes ouvertes pour fournir aux juges le soutien nécessaire à l’accomplissement de leur mission ».

L’objectif, a-t-il ajouté, est d’« assurer l’instauration de la justice, de lutter contre la criminalité et de restaurer les droits des citoyens », alors que la population exprime de fortes attentes envers une justice longtemps paralysée par les pressions politiques.

