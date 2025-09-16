Gaza-ville : Plus de 10.000 enfants ont besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë, alerte l'Unicef

Plus de 10.000 enfants ont besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë dans la ville de Gaza où l'armée israélienne a lancé mardi une offensive terrestre majeure, a alerté l'Unicef. « Le déplacement forcé et massif de familles de la ville de Gaza est une menace mortelle pour les plus vulnérables », a déclaré depuis al-Mawassi (sud) une porte-parole du Fonds de l'ONU pour l'enfance (Unicef), Tess Ingram.

S'exprimant lors d'un point de presse de l'ONU à Genève, elle a averti que la malnutrition infantile s'aggravait. « On estime que 26.000 enfants de la bande de Gaza ont actuellement besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë, dont plus de 10.000 dans la seule ville de Gaza », a-t-elle détaillé. Elle a expliqué qu'en août, plus d'un enfant sur huit examiné dans la bande de Gaza souffrait de malnutrition aiguë, « le niveau le plus élevé jamais enregistré ». A Gaza-ville, ce chiffre était d'un sur cinq. Des centres de nutrition à Gaza-ville « ont été contraints de fermer cette semaine en raison des ordres d'évacuation et de l'escalade militaire », a dénoncé Mme Ingram.

L'offensive terrestre israélienne sur la ville de Gaza a été annoncée juste après le départ d'Israël du secrétaire d'Etat Marco Rubio qui a qualifié de « groupe de sauvages » le Hamas, dont l'attaque sans précédent en Israël le 7 octobre 2023 a provoqué la guerre dans la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme que les Gazaouis qui quittent la ville de Gaza trouveront nourriture, tentes et médicaments, dans une zone qu'elle qualifie d' »humanitaire » à Al-Mawasi, au sud.

En près de deux ans de guerre, l'armée a souvent bombardé des zones déclarées « humanitaires » dans la bande de Gaza, affirmant y viser des combattants du Hamas. « Il est inhumain de s'attendre à ce que près d'un demi-million d'enfants, meurtris et traumatisés par plus de 700 jours de conflit incessant, fuient d'une vision d'enfer à une autre », a relevé la porte-parole de l'Unicef. Environ 40% des habitants de Gaza-ville et ses environs, estimés à un million par l'ONU, ont quitté la ville, selon un responsable militaire israélien.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

Environ 150.000 personnes ont fui depuis la ville de Gaza vers le sud depuis le 14 août, a indiqué la porte-parole de l'Unicef. Selon l'équipe de l'Unicef sur place, les personnes se déplacent aussi « à l'intérieur et autour » de Gaza-ville.



