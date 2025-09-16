Le ministre de l'Industrie Joe Issa Khoury a donné le coup d'envoi d'un forum de deux jours sur les investissements « verts », qui se tient au Mövenpick à Beyrouth.

L'événement est organisé par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), avec le soutien financier de l’Union européenne (UE).

Emmanuel Calenzi, représentant de l’Onudi, a notamment présenté les résultats du projet 2Circular, lancé en 2023 en partenariat avec les ministères libanais de l'Industrie, de l'Économie et du Commerce, de l'Environnement et des Finances, et en coopération avec l'Association des industriels libanais et la Fédération des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture.

L'UE avait financé le projet à hauteur de 3,7 millions d'euros, permettant notamment au programme d'accorder des subventions en nature, d'une valeur de 15 000 à 40 000 euros, à 10 entreprises capables de démontrer leur aptitude à devenir des leaders de l'efficacité des ressources et de l'économie circulaire au Liban. En tout, le programme ambitionnait de faire participer une cinquantaine d'entreprises libanaises.