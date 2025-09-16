Allemagne : une cadre de l'extrême-droite reçue à la Maison Blanche

Une haute responsable du parti allemand d'extrême droite AfD s'est entretenue lundi avec l'administration Trump à la Maison Blanche sur « la liberté d'expression en Allemagne », a indiqué un porte-parole du parti à l'AFP, confirmant une information du média Politico.

Beatrix von Storch, vice-présidente du groupe parlementaire de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), a échangé avec plusieurs représentants de l'administration de Donald Trump, a indiqué ce porte-parole, notamment des représentants du cabinet du vice-président américain JD Vance, du département d'Etat et du conseil national de sécurité, selon ce porte-parole.

Mme von Storch était accompagnée de Joachim Paul, politicien de l'AfD exclu des élections municipales de Ludwigshafen en 2025 (ouest) car accusé de ne pas reconnaître la constitution allemande, un exemple de censure selon ses partisans. Les discussions à Washington ont donc porté sur « la liberté d'expression en Allemagne » et « le cas de Joachim Paul », d'après le porte-parole. M. Paul avait aussi été démis de ses fonctions au sein de l'AfD en 2023 pour avoir repris un geste du mouvement suprémaciste blanc américain « White Power », selon des médias allemands.

Depuis leur élection, Donald Trump et son vice-président JD Vance ont multiplié les déclarations de soutien à l'AfD, arrivé deuxième des élections législatives fédérales de février. Tino Chrupalla, co-président de la formation anti-immigration, était présent à l'investiture du président américain en janvier. En mai, la décision du renseignement intérieur allemand de classer le parti comme « extrémiste de droite », levée provisoirement depuis, avait provoqué de fortes tensions avec Washington.