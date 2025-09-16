La chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël à Madrid convoquée deux fois en cinq jours

Le ministère des Affaires étrangères espagnol a convoqué mardi pour la deuxième fois en cinq jours la chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël à Madrid, la principale responsable de la représentation en l'absence d'ambassadeur, pour protester contre les « paroles inacceptables » du ministre des Affaires étrangères israélien.

La chargée d'affaires a été convoquée « pour protester contre les paroles et prises de position inacceptables du ministre des Affaires étrangères israélien concernant l'Espagne et le Premier ministre » Pedro Sánchez, a déclaré dans un communiqué le ministère espagnol. Le gouvernement espagnol de gauche est l'une des voix européennes les plus critiques envers le gouvernement de Benjamin Netanyahu depuis les représailles menées contre la bande de Gaza en réponse à l'attaque du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023.

Israël n'a plus d'ambassadeur en Espagne depuis la reconnaissance de l'État de Palestine par le gouvernement de Pedro Sánchez en 2024. Madrid a également rappelé son ambassadrice en Israël la semaine dernière, à la suite des échanges houleux entre les deux pays, après l'annonce par le gouvernement espagnol de nouvelles mesures visant à « mettre un terme au génocide à Gaza ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a qualifié Pedro Sánchez d' »antisémite » et de « menteur », après que le Premier ministre espagnol a exprimé son « admiration » pour les manifestants pro-palestiniens qui ont perturbé la Vuelta cycliste en Espagne. La chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël, Dana Erlich, avait déjà été convoquée vendredi dernier après que Benjamin Netanyahu avait accusé Pedro Sánchez d'incitation au génocide contre Israël.



