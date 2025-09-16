L'armée pakistanaise assure avoir tué 31 talibans locaux

L'armée pakistanaise a assuré lundi soir avoir tué en 24 heures 31 talibans locaux le long de sa poreuse frontière avec l'Afghanistan, où les violences meutrières revendiquées par ce mouvement explosent. La semaine dernière, une vingtaine de soldats et paramilitaires ont perdu la vie dans des échanges de tirs avec des combattants du Tehrik-e-Taliban (TTP), le mouvement des talibans pakistanais formé au combat en Afghanistan et qui se réclame de la même idéologie que les talibans afghans.

Islamabad a aussitôt menacé Kaboul, sommant le gouvernement -- dirigé par les talibans depuis 2021 -- de choisir entre ses relations avec le voisin pakistanais ou les talibans pakistanais et prévenant que les autorités allaient expulser encore plus de migrants afghans. L'armée et les autorités pakistanaises martèlent que les violences dans l'ouest frontalier de l'Afghanistan sont le fait de combattants -- parfois afghans -- financés par l'Inde depuis le conflit de mai entre les deux puissances nucléaires. Depuis, l'armée assure régulièrement avoir abattu des dizaines de ces combattants, des chiffres impossibles à vérifier de source indépendante, tant l'accès à ces zones montagneuses est impossible à la presse.

Depuis le 1er janvier, selon un décompte de l'AFP, près de 460 personnes, en majorité membres des forces de sécurité, ont été tuées dans des violences menées par des groupes armés en lutte contre l'Etat, au Khyber-Pakhtunkhwa comme dans la province voisine du Baloutchistan. Le Pakistan a connu en 2024 son année la plus meurtrière en près d'une décennie avec plus de 1.600 morts dans ces violences.