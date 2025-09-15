Rubio exprimera le soutien américain à la « souveraineté » du Qatar pendant sa visite

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio exprimera mardi, lors d'une visite au Qatar, le soutien de Washington à la souveraineté de ce pays du Golfe après l'attaque israélienne contre des dirigeants du Hamas qui s'y trouvaient, a annoncé lundi le département d'État.

« Le secrétaire Rubio réaffirmera le soutien total des États-Unis à la sécurité et à la souveraineté du Qatar après l'attaque israélienne à Doha », a déclaré le porte-parole du département d'État, Tommy Pigott, dans un communiqué, au moment où M. Rubio rencontrait les dirigeants israéliens à Jérusalem.