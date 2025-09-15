Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Attaque au Qatar

Les dirigeants arabes et musulmans appellent à « revoir » les liens diplomatiques avec Israël


AFP / le 15 septembre 2025 à 19h55

Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG) Jassim al-Budaiwi, le prince héritier du Koweït Cheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah, l'émir du Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, le vice-Premier ministre omanais chargé des affaires de défense Shihab bin Tarik Al Said, le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman, le représentant personnel du roi de Bahreïn Abdulla bin Hamad Al Khalifa et le vice-président et vice-Premier ministre des Émirats arabes unis Cheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, posant pour une photo de groupe lors du sommet d'urgence arabo-islamique de 2025 à Doha, le 15 septembre 2025. AFP PHOTO / SPA

Les dirigeants arabes et musulmans réunis en sommet à Doha ont appelé lundi à « revoir » les liens avec Israël après l'attaque israélienne ayant ciblé des responsables du Hamas palestinien au Qatar la semaine dernière, selon un projet de communiqué consulté par l'AFP.

Selon le texte, ce sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), exhorte « tous les Etats (...) à revoir les relations diplomatiques et économiques avec Israël et à engager des poursuites à son encontre ». 

Les dirigeants arabes et musulmans réunis en sommet à Doha ont appelé lundi à « revoir » les liens avec Israël après l'attaque israélienne ayant ciblé des responsables du Hamas palestinien au Qatar la semaine dernière, selon un projet de communiqué consulté par l'AFP.

Selon le texte, ce sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), exhorte « tous les Etats (...) à revoir les relations diplomatiques et économiques avec Israël et à engager des poursuites à son encontre ». 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés