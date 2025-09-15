Deux représentants américains présents aux manoeuvres militaires Russie-Bélarus

Deux représentants américains, dont l'attaché militaire, ont assisté lundi aux exercices militaires russo-bélarusses qui se tiennent aux portes de l'OTAN et inquiètent Kiev et les Européens, nouveau signe de conciliation entre Washington et Minsk, allié de Moscou.

Les manoeuvres « Zapad-2025 » ont débuté vendredi et doivent se poursuivre jusqu'à mardi au Bélarus et en Russie ainsi qu'en mer de Barents et mer Baltique. Ces exercices ont poussé des pays voisins tels que la Pologne, la Lituanie et la Lettonie à prendre des mesures de sécurité à leurs frontières.

Le ministère bélarusse de la Défense a publié lundi une vidéo montrant son ministre Viktor Khrenine serrant la main à l'attaché militaire américain Bryan Shoupe, accompagné d'un autre homme et tous deux en uniforme, et échangeant quelques paroles avec lui en russe.

« Merci pour l'invitation », a déclaré le représentant américain dans cette vidéo. « Les meilleures places pour observer seront mises à votre disposition (...) Nous vous montrerons tout ce qui vous intéresse », lui a répondu le ministre bélarusse.

Selon Minsk, des représentants d'une vingtaine de pays assistent aux manoeuvres, dont la Hongrie et la Turquie, membres de l'OTAN.

Les relations entre les Etats-Unis et le Bélarus, fidèle allié de Moscou, semblent se réchauffer ces dernières semaines, après des années de fortes tensions. Minsk a ainsi libéré la semaine dernières 52 prisonniers politiques à la suite de négociations avec Washington qui ont aussi conduit à un allègement des sanctions visant la compagnie aérienne bélarusse Belavia.

Le dirigeant américain Donald Trump avait échangé au téléphone fin août avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko, le qualifiant de « président très respecté », une initiative qui avait surpris nombre d'observateurs. Les exercices « Zapad » sont habituellement organisés tous les quatre ans. L'édition 2025 est la première depuis le début du conflit en Ukraine, en février 2022.