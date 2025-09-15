La flottille pour Gaza quitte la Tunisie, direction le territoire palestinien

Après plusieurs reports, la flottille internationale pour Gaza qui transporte de l'aide humanitaire et des militants propalestiniens dont Greta Thunberg, a quitté la Tunisie lundi pour mettre le cap sur le territoire palestinien dans le but d'y « briser le blocus israélien ».

« La flotte partie de Barcelone est en mer, les bateaux tunisiens appareillent par étapes. Ils convergeront en haute mer pour rejoindre des bateaux partis d'Italie et de Grèce » ces derniers jours, a annoncé dans un communiqué la « Global Sumud Flotilla » (« sumud » signifie « résilience » en arabe).

Au moins 18 bateaux devant rejoindre l'opération « Sumud » sont partis samedi de Catane dans le sud de l'Italie, accompagnés par un navire de soutien de l'ONG italienne Emergency, selon les organisateurs et des médias italiens.

« Nous essayons d'envoyer un message à la population de Gaza, (de lui dire) que le monde ne l'a pas oubliée », a dit à l'AFP la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, avant le départ de « Sumud » du port de Bizerte, dans le nord de la Tunisie. « Lorsque nos gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre les choses en main », a-t-elle ajouté.

Une vingtaine de bateaux venus de Barcelone (Espagne) ont pris la mer depuis Bizerte, les derniers étant partis à l'aube lundi, selon un photographe de l'AFP sur place.

Les embarcations arrivées d'Espagne s'étaient transférées dans ce port après un séjour mouvementé la semaine dernière à Sidi Bou Saïd, près de Tunis, où deux bateaux avaient été visés par des attaques de drones deux nuit de suite, avaient affirmé les organisateurs, vidéos à l'appui. Les autorités tunisiennes ont dénoncé « une agression préméditée » et dit mener une enquête.

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan qui, comme Greta Thunberg, avait été détenue à bord du « Madleen » lors d'une précédente traversée vers Gaza, bloquée par Israël, a dit à l'AFP redouter « bien entendu » de nouvelles attaques, ajoutant: « on se prépare aux différents scénarios ».

Selon elle, les personnalités les plus en vue - dont l'actrice française Adèle Haenel - ont été réparties entre les deux plus gros bateaux de coordination « de manière à équilibrer et (ne) pas concentrer toutes les personnalités visibles dans un seul et même bateau ».

Le départ de Tunisie a été repoussé à plusieurs reprises en raison de motifs de sécurité, de retard dans les préparatifs pour certains bateaux et de la météo.

Un groupe de voiliers a par ailleurs quitté la Corse vendredi dernier pour participer à une autre opération maritime vers Gaza rattachée à une flottille baptisée Freedom Flotilla Coalition (FFC) qui devrait partir du sud de l'Italie d'ici fin septembre.

Lundi, des activistes égyptiens ont également annoncé leur appui à la flottille Sumud. « Nous participerons avec un bateau d'une capacité de 34 personnes offert par un pêcheur », a déclaré à l'AFP Khaled Bassiouni, un coordinateur local.

En juin, les autorités avaient refusé à des dizaines de participants d'une « Marche mondiale vers Gaza » l'accès au point de passage de Rafah entre l'Égypte et le territoire assiégé. Elles avaient arrêté plus de 200 militants étrangers et expulsé la plupart d'entre eux.