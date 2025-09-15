Trump appelle la Fed à baisser fortement ses taux cette semaine

Le président américain Donald Trump a appelé lundi la Réserve fédérale (Fed) a diminué fortement ses taux directeurs lors de sa réunion de politique monétaire cette semaine, où pourrait siéger un de ses conseillers comme gouverneur.

« 'Trop tard' (le surnom qu'il donne au président de la Fed Jerome Powell, NDLR) DOIT BAISSER LES TAUX D’INTÉRÊT, MAINTENANT, ET PLUS FORTEMENT QUE CE QU'IL A EN TÈTE. LE MARCHE IMMOBILIER VA REMONTER !!! » a écrit le chef d’État sur sa plateforme Truth Social.

La banque centrale des États-Unis se réunit mardi et mercredi, comme toutes les six semaines, pour décider du niveau des taux directeurs. Une baisse de taux — la première de 2025 — est largement anticipée, la Fed commençant à s'inquiéter de l'apathie du marché du travail américain.

Les investisseurs s'attendent à ce que la diminution soit d'un quart de point, ce qui placerait les taux directeurs dans une fourchette entre 4% et 4,25%.

Donald Trump réclame depuis des mois une forte détente monétaire pour alléger les coûts d'emprunt et soutenir la croissance. Il minimise en parallèle les risques d'un regain d'inflation, perspective qui a jusqu'ici freiné les banquiers centraux américains.

Le président républicain souhaite aussi changer la gouvernance de la Fed dans l'espoir d'influencer davantage la politique monétaire. Un poste vacant au conseil des gouverneurs lui donne l'occasion de mettre un pied à la Fed dès cette semaine. La démission surprise d'Adriana Kugler lui a en effet permis de désigner à sa place Stephen Miran, un de ses principaux conseillers économiques.

Le Sénat à majorité républicaine a cherché à accélérer le processus de confirmation. Un vote en plénière peut avoir lieu dès ce lundi, juste à temps pour lui permettre de participer à la réunion sur les taux. M. Miran ne prévoit pas de démissionner de son poste de conseiller du président, mais seulement de prendre un congé sans solde, au motif que le mandat qu'il doit remplir à la Fed n'est censé durer que quelques mois.

La situation inédite — un gouverneur gardant un lien avec la Maison-Blanche — a révolté l'opposition démocrate qui dénonce une « servitude » annoncée.